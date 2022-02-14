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Giriş Tarihi: 14.2.2022 19:11 Son Güncelleme: 14.2.2022 19:13

Yurt inşaatı üzerinden siyasi şov yapmak İstanbul’a haksızlıktır

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Yurt inşaatı üzerinden siyasi şov yapmak İstanbul’a haksızlıktır

İBB meclisinde konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İBB yönetimi tarafından hukuka aykırı bir biçimde inşaatı mühürlenen İlim Yayma Vakfı’na ait öğrenci yurdu inşaatına ilişkin konuşma yaptı. Turan, “Süre dolmadan, basın eşliğinde bir bürokrat arkadaş tarafından durdurulmuş bir inşaata mühürleme şovu yapılıyor. Süleymaniye'de yüzde 100 yasal bir bina üzerinden siyasi bir münazara yaşamak İstanbul'a yapılacak en büyük haksızlıktır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şubat ayı 1'inci oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.
Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda söz alan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İBB yönetimi tarafından siyasi propaganda yapıldığı belirtilen İlim Yayma Vakfı tarafından Süleymaniye'de yapılan yurt binasına ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

"YASAL BİNA ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAK EN BÜYÜK HAKSIZLIKTIR"

Öğrenci yurdu inşaatının yapıldığı parselin mülkiyetinin İlim Yayma Vakfı'na ait olduğunun herkesçe bilindiğini belirten Turan, "Bize göre yasal olan binaya mühür vurarak olay sanki yasadışı, kaçak bir yapılaşma varmış gibi bir başka düzleme taşıdı. Kanun maddesi diyor ki, 'Kurulca onaylanan projeler İl Özel İdaresi veya belediyece uygulanır. Bir bina var orada Fetva Han diye. 1969'dan beri boş bir parsel değil burası yasal bir bina. Bununla ilgili toplumsal hassasiyet oluşunca hemen biz de İlim Yayma Vakfı ile görüştük. 3'üncü gün süre dolmadan, basın eşliğinde bir bürokrat arkadaş tarafından durdurulmuş bir inşaata mühürleme şovu yapılıyor. Süleymaniye'de yüzde 100 yasal bir bina üzerinden siyasi bir münazara yaşamak İstanbul'a yapılacak en büyük haksızlıktır" dedi.

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Yurt inşaatı üzerinden siyasi şov yapmak İstanbul’a haksızlıktır
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