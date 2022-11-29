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Giriş Tarihi: 30.11.2022

Yurt odasında ‘kulak kesen’ kavga

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Yurt odasında ‘kulak kesen’ kavga
Erzıncan'da bir erkek öğrenci yurdunda, iki üniversiteli arasındaki kavgada bir öğrencinin kulağı kesildi. Olay, Erzincan merkez Ulalar'da bulunan erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurt odasında iki öğrenci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üniversite öğrencisi R.K. (21) kulağına aldığı kesi darbesiyle yaralandı. R.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. R.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yurt yönetimi iki öğrenciyi de kovarken, R.K.'nın kulağını kesen genç ise gözaltına alındı.

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Yurt odasında ‘kulak kesen’ kavga
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