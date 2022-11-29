Yurt odasında ‘kulak kesen’ kavga

Erzıncan'dabir erkek öğrenci yurdunda,iki üniversiteliarasındaki kavgada biröğrencinin kulağı kesildi.Olay, Erzincan merkezUlalar'da bulunan erkeköğrenci yurdunda meydanageldi. Yurt odasındaiki öğrenci arasındabaşlayan tartışma kavgayadönüştü. Kavga sırasındaüniversite öğrencisi R.K.(21) kulağına aldığı kesidarbesiyle yaralandı. R.K.,ambulansla hastaneyekaldırıldı. R.K.'nın sağlıkdurumunun iyi olduğubelirtildi. Yurt yönetimiiki öğrenciyi de kovarken,R.K.'nın kulağını kesen gençise gözaltına alındı.