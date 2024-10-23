Yurt öğrencilerine Muğla gezisi

Türkiye'nin dört bir yanından Muğla'ya gelen ve yurtlarda barınan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1. Sınıf öğrencileri Muğla'nın sosyal, kültürel ve doğal güzelliklerini gezerek tanıma imkanı buldular. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevre temizliği yapan gençler narenciye bahçesindeki nar ve limonları el birliğiyle toplayarak üreticilere katkı sağladı ve çiftçilerle tarlada bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Ülkemizin farklı illerinden gelerek yurtlarımıza yeni kayıt yapan gençlerimize "Gelin Tanış Olalım" Programı kapsamında şehrimizi tanıtma fırsatı sunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimize sadece yurtlarımızda barınma hizmeti sunmuyoruz. Eğitimden sanata, spordan sosyal sorumluluk projelerine, birçok alanda çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Gençlerimiz bu faaliyetlere katılarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar" ifadelerine yer verildi.