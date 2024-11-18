Yurtdışına kaçırılmak istenen 6 bin 500 saka kuşu yakaladı

Nesli tükenme tehlikesinde olan saka kuşları Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÜMRÜK KONTROLÜNDE YAKALANDI

Türkiye'den çıkış yapmak üzere Çobanbey Gümrük Sahasına gelen bir araca yönelik gümrük kontrolü yapıldı. Yapılan kontrol esnasında söz konusu araçta canlı hayvan bulunduğu tespit edildi. Yapılan tespit akabinde Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince detaylı aramaya tabi tutulan aracın bagajında bulunan 13 adet kafesli sandık içerisinde 6 bin 500 canlı saka kuşu belirlendi.

SAKA KUŞUNUN İHRACI YASAK

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümleri çerçevesinde satılması, avlanması ve ihracı yasak olan saka kuşları, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.