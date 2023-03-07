Yurtdışından internet üzerinden alışveriş yapan şirketleri dolandırdılar

VATANDAŞLARI DOLANDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ E.Ç.'DE YAKALANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri siber suçlarla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen diğer bir siber suç operasyonuyla; sosyal medya platformları üzerinden "Passolig Bilet Devri" adı altında sahte paylaşımlar yaparak, açıktan bilet almak isteyen vatandaşları dolandıran ve sosyal medya fenomeni olduğu tespit edilen (E.Ç.) isimli bir şahsı yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyeti ile tespit edilen şahsın evinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital bulgu ele geçirilirken, kullanılan banka hesaplarına bloke konuldu.