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Giriş Tarihi: 7.3.2023 10:04 Son Güncelleme: 7.3.2023 11:01

Yurtdışından internet üzerinden alışveriş yapan şirketleri dolandırdılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yurtdışında internet üzerinden alışveriş yapan yabancı şirketlerin, “Man in the Middle yöntemi” ile ödeme bilgilerini değiştirerek dolandırdığı tespit edilen 1’i yabancı uyruklu 5 şüpheli şahsı düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. İstanbul’da 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarla; çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yurtdışından internet üzerinden alışveriş yapan şirketleri dolandırdılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince; şüpheli şahısların e-posta ile ödeme sistemi bulunan şirketlerin bilgilerini, Man-in-the-Middle yöntemi ile değiştirerek, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren yabancı şirketleri dolandırdığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri söz konusu şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin ödeme e-postalarında değişiklik yaparak Türkiye'de bulunan çeşitli şahıslara paraların aktarıldığı ve bu paraların İstanbul ilinde bulunan emlak ofislerinde aklanmaya çalışıldığı, şüphelilerce şahıslar ile iletişime geçilmediği sadece yabancı şirketlerin hedef alındığı tespit edildi.

"Man in the middle yöntemi" ile dolandırıcılık: 5 gözaltı | Video

Nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VATANDAŞLARI DOLANDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ E.Ç.'DE YAKALANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri siber suçlarla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen diğer bir siber suç operasyonuyla; sosyal medya platformları üzerinden "Passolig Bilet Devri" adı altında sahte paylaşımlar yaparak, açıktan bilet almak isteyen vatandaşları dolandıran ve sosyal medya fenomeni olduğu tespit edilen (E.Ç.) isimli bir şahsı yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyeti ile tespit edilen şahsın evinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital bulgu ele geçirilirken, kullanılan banka hesaplarına bloke konuldu.

Nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen (E.Ç.), ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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Yurtdışından internet üzerinden alışveriş yapan şirketleri dolandırdılar
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