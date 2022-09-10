Haberler Yaşam Haberleri Sörf tahtasına gizlediği 4 kilogram kokain ile yakalandı
Giriş Tarihi: 10.9.2022 10:57 Son Güncelleme: 10.9.2022 11:00

Sörf tahtasına gizlediği 4 kilogram kokain ile yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yurtdışından Türkiye'ye sörf tahtası içinde kokain sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı. Bagaj bölümüne verdikleri sörf tahtalarını inceleyen Jandarma ekipleri, tahtaların içine gizlenmiş 4 kilo kokain ele geçirdi. Yakalanan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sörf tahtasına gizlediği 4 kilogram kokain ile yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bir şüphelinin yurtdışından sörf tahtalarının içine gizlenmiş vaziyette kokain getirerek İstanbul genelinde satacağı bilgisini aldı. Araştırmalara başlayan Jandarma ekipleri, yabancı uyruklu şüphelinin yurtdışından Türkiye'ye turist gibi geleceği, uyuşturucu maddeyi gizlediği sörf tahtalarını uçağın bagaj kısmına paketleyerek koyacağını ve diğer şüphelinin kendisini Türkiye'de karşılayacağı bilgisini elde etti.



HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Jandarma Ekipleri şüphelileri İstanbul Havalimanında aldı. Uçak iniş yaptıktan sonra bagaj bölümündeki sörf tahtalarını bir şüphelinin aldığının tespit eden ekipler, şüphelileri yakaladı. Operasyonda, sörf tahtaları arasına gizlenmiş 4 kilo Kokain ele geçirildi.

Yakalanan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.

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Sörf tahtasına gizlediği 4 kilogram kokain ile yakalandı
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