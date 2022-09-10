Sörf tahtasına gizlediği 4 kilogram kokain ile yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bir şüphelinin yurtdışından sörf tahtalarının içine gizlenmiş vaziyette kokain getirerek İstanbul genelinde satacağı bilgisini aldı. Araştırmalara başlayan Jandarma ekipleri, yabancı uyruklu şüphelinin yurtdışından Türkiye'ye turist gibi geleceği, uyuşturucu maddeyi gizlediği sörf tahtalarını uçağın bagaj kısmına paketleyerek koyacağını ve diğer şüphelinin kendisini Türkiye'de karşılayacağı bilgisini elde etti.