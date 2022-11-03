Yurtdışından Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı! İtalyanlar 600 kg uyuşturucuyla yakalandı

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bir operasyonda son zamanların en yüksek uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Emniyet güçleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip kapsamında yurtdışından Türkiye'ye yüklü miktarda hint keneviri, uyuşturucu hap ve yine uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal maddeler getiren şebeke tespit edildi.19 Eylül tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki İtalya vatandaşının sürücülüğünü yaptığı araçları takibe aldı. Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir villada araca yükleme yapıldığını belirleyen ekipler harekete geçti. Araç kasasında yapılan incelemelerde üzerleri işaretlenmiş paketlerde hint keneviri olduğu tespit edilen uyuşturucu madde bulundu. İtalyan asıllı Daniele P., Gino T., ve Yunus B., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.Polislerin iki ayrı araçta yaptığı incelemede piyasaya sürülmek üzere toplamda 600 kilogram hint keneviri ele geçirildi. Son zamanların en yüksek miktarda ele geçirildiği operasyonda uyuşturucu maddelerin yurtdışından ülkeye getirildiği tahmin ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerine başvuruldu. Daniele P., İtalya vatandaşı olduğunu, Almanya'da yaşadığını ve Yunanistan'dan ülkeye giriş yaptığını söyledi. Uyuşturucu maddelerle bir ilgisi olmadığını iddia eden Daniele P., kendisini 2 bin Euro karşılığında şoförlük yapması istendiğini söyledi.İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda 5 kişilik bir grubun yurda binlerce ectazy hap ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirdi. Bu ekiple piyasaya hint keneviri sokmaya çalışan ekip arasında bağlantı olabileceği yönünde bilgiler ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.