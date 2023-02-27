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Giriş Tarihi: 27.2.2023 11:11 Son Güncelleme: 27.2.2023 11:34

Yurtlar depremzede çocuklar için mutlu bir yuva haline geldi

Kahramanmaraş merkezli “Asrın Felaketi”nde etkilenen depremzedeler öğrenci yurtlarında sıcak bir ortamda ağırlanıyor.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Yurtlar depremzede çocuklar için mutlu bir yuva haline geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Van Kredi Yurtlar Müdürlüğü'ne yerleşen depremzedeler bir yandan yaşadıkları deprem psikolojisini üzerinden atmaya çalışırken, çocuklara ise çeşitli oyun alanları yapılıyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, bakanlığın talimatıyla hızlı bir şekilde yurtların depremzedelere için hazırladıklarını belirterek, "Devletin yurtta kalan üniversite öğrencilerine sunduğu bütün imkânları aynı şekilde depremzede kardeşlerimize sunmaya devam ediyoruz.

Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirdiğimiz kardeşlerimize aynı zamanda rehberlik ve psikolojik destek sunarak en önemlisi çocuklarımız için sosyal tesislerimizde sıcak bir ortamda gönüllü gençlerimizden oluşan ekipler sayesinde oyun alanları oluşturduk.

Her gün düzenli olarak çocukların yaşlarına göre sinema ve oyun aktiviteleri yapılıyor, Van'da minik kalpler çok mutlu bir zaman geçirerek, yurtlarımız depremzede çocukların hizmetindedir" dedi.

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Yurtlar depremzede çocuklar için mutlu bir yuva haline geldi
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