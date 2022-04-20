Yurtta ’şort’ ve ’kısa pantolon’ yasağına soruşturma

'BİZİ SÖZLÜ UYARABİLİRLERDİ'



KYK yurdunda kalan öğrencilerden Faruk Çelik, "Yemek için akşamları E Blok'a gidiyoruz. Bazen erkekler çok kısa şortlar giyerek yemekhaneye geliyorlar. Çok absürt bir durum, iç çamaşırı gibi bir şortla yemekhaneye inilmesi. Orada çalışan kadın personel ve aşçılar var. Öğrencilerin bu duruma saygı göstermesi gerekiyor ama yönetim tarafından asılan yazıyı da doğru bulmuyorum. Bizi sözlü olarak uyarabilirlerdi. Bu şekilde bir yasak getirilmesi ve bunun afişe edilmesi çağ dışı" diye konuştu.



Yapılan uygulamanın yanlış olduğunu belirten Evren Alacalar, "KYK yurdunda kalıyorum. Yurt kantinine 'Şortla girilemez' diye yazı astılar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Şortla gelindiği zaman sorun olacağını düşünmüyorum. Bakmak istemeyen bakmaz. Yanlış bir uygulama yaptılar" dedi.



Zeliha Göktuğ ise "Burada bulunan herkes reşit birey. Burada herkes kendi kararını kendisi alabilir. İnsanlar nasıl istiyorlarsa öyle davranmalılar. Uzun kısa fark etmez, istediklerini giyebilirler. İstedikleri gibi gezip dolaşabilirler" diye konuştu.

Yemekhanenin akşam yemeklerinde karma olduğunu belirten Efecan Göktepe ise "Sadece E Blok'ta bu şekilde bir yazı var. Oraya da akşam yemeğine kızlar geliyorlar. O yüzden böyle bir uygulama yapıldığını düşünüyorum" dedi.