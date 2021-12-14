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Giriş Tarihi: 14.12.2021 08:14 Son Güncelleme: 14.12.2021 08:18

Yurttan fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Kahreden iddia

İHA
Yurttan fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Kahreden iddia

Bilecik'te üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Meltem Berberoğlu, kaldığı yurtta fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastaneye kaldırıldı. 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Berberoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde hizmet veren Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu yurtta fenalaştı. Yere düşen genç kıza ilk müdahaleyi yurtta kalan paramedik öğrencileri yaptı.



Olay yerine gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Meltem Berberoğlu'nun midesine kelepçe taktırdığı iddia edildi. Berberoğlu'nun Sakarya'nın Karasu ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, ölüm haberini alan arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ise Berberoğlu'nun kaldığı yurtta inceleme yaptı. Polis ekiplerinden bilgi alan aile yakınlarına, hastaneye gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir taziye dileğinde bulundu.

Berberoğlu'nun yakınlarının, hastanedeki işlemlerin ardından cenazeyi teslim alacağı öğrenildi.

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Yurttan fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Kahreden iddia
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