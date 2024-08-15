Yürüme robotu hastalara şifa dağıtıyor

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bulunan ve bölgede tek olan robotik yürüme cihazı, başta felçli hastalar olmak üzere inme, omurilik yaralanması, travmatik beyin hasarı, multiple skleroz, Parkinson, kas, kemik hastalıkları gibi nedenlerle yürüme yeteneğini kaybetmiş hastalara şifa veriyor. Bölgedeki diğer kentlerden gelen hastalar da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'ndeki robotla tedavi görüyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Çiğdem Şentüre Önder, "Robotik rehabilitasyon tedavisini, yürüme fonksiyonunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalarda yürüme yetisini tekrar ve doğru olarak kazandırabilmek amacıyla kullanıyoruz. Parkinson, travmatik beyin yaralanması, omurilik yaralanması ve serebral hastalıklarında robotik rehabilitasyondan faydalanıyoruz. Hangi hastalıkların tedaviye uygun olduğuna karar vermek için muayene ediyoruz. İçerisinde sanal gerçekliği de barındıran cihaz, özellikle nörolojik hastaların beynine yeniden uyarı gönderiyor. Bu uyarımla beraber hem yürüme fonksiyonunu kazandırıyor hem de sanal gerçeklikle beraber de psikolojik olarak hastaya destek oluyor. Beyne yeniden yürümeyi öğretiyor da diyebiliriz'' dedi.Fizyoterapist Ömürcan Durak ise "Cihazın gelişmiş yazılımı sayesinde sağ ve sol bacak eklemleri için ayrı ayrı ayarlanabilen kalça ve diz açıları ile her hasta için en uygun yürüyüş elde ediliyor. Bunu ayrıca fizik tedavi uygulamasına ek olarak da yapıyoruz. Fizik tedavi egzersizlerini daha iyi yaptırmaya çalışıyoruz. Aralık ayından bu yana aktif olarak hizmet veriyoruz ve yaklaşık 300 civarında hastamıza tedavi uyguladık" diye konuştu.