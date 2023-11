“Yürümek çok güzel”

Kahramanmaraş merkezli depremde uzuvlarını kaybeden 21 yaş altı gençler ve çocuklar, Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü.) Çocuk İyilik Merkezi protezlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 12 saat enkazda kalan ve kaybettiği sağ bacağına protez takılan Kahramanmaraşlı Fadime Girgin (19), "Depremde annemi, babamı ve sağ bacağımı kaybettim. O an dünyalarım yıkıldı. Ama şimdi yürüyorum ve çok mutluyum. Yürümek güzel. Pes etmedim ve savaşmaya devam ediyorum" derken, kardeşinin kendisi kadar şanslı olmadığını ifade eden abla Çilem Girgin ise "Ama onu tekrar yürüdüğünü gördüğüm an dünyalar benim oldu" dedi. Hatay'da, babası ve 2 kardeşini felakete kurban veren, kendisi de 45 saat kaldığı enkazda sol bacağını bırakan, annesi ile kız kardeşiyle birlikte hayatına devam eden Güneş Şahin (17) ise protezimin takılacağını günü bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce protezime kavuşmak istiyorum" dedi.Yine Hatay'da anne ve babasıyla 2 kardeşini ve sol kolunu depreme kurban veren Asya Dönmez (8) protez kolla hayatına devam ediyor. Yeğenine bakan hala Meral Özbek, "Ben de depremde 8 çocuğumdan 2'sini kaybettim. Asya ise bütün ailesini kaybetti. Halasıydım, şimdi annesi oldum. Halen olayın şokunu yaşıyor ve konuşmakta güçlük çekiyor. Ama protez koluna kavuştuğu için çok sevinçliyim" dedi. Merkezin açılmasına öncülük yapan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel afet ve felaketlerden etkilenmiş, 21 yaşına kadar olan çocuk ve gençlerin ihtiyaç duyduğu tüm rehabilitasyonları ücretsiz olarak sağlandığını belirtti.