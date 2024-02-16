‘Yürümek’ depresyona ilaçtan iyi geliyor

Bilim insanları, depresyonu azaltmakta ilaç ve terapi seanslarından daha faydalı bir çözüm olduğunu belirledi. Tıp dergisi British Medical Journal'da yayınlanan araştırma yürümek, koşmak ve yoga yapmanın depresyonu azalttığını ortaya koydu. Araştırmayı yürüten Dr. Michael Noetel, "Yürüme ve koşmanın çok az yan etkisi ya da pragmatik engeli var ve hangi seviyede olursa olsun herkes için depresyonu azaltmakta etkili bir çözüm" dedi. Bilim insanları, "Yoga özellikle yaşlı erkeklerde, güç antrenmanları ise genç kadınlarda çok daha iyileştirici oluyor. Egzersiz yapmak, ilaç ve terapiden daha etkili olabilir" ifadelerini kullandı.