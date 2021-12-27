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Giriş Tarihi: 27.12.2021 00:36

Yürüyen cephaneliği, Kocaeli polisi durdurdu!

ABBAS ÇAKAR
Yürüyen cephaneliği, Kocaeli polisi durdurdu!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  tarafından, takibe alınarak durdurulan  araçın her yerinden silah ve şarjör çıktı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, takibe alınarak TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesi Gültepe Dinlenme Tesislerinde durdurulan otomobilin her yerinden ruhsatsız silah ve silahlara ait şarjörler ele geçirildi. Aracın bagaj ve motor kısmında çeşitli yerlere zulalanmış 20 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü E.M gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Yürüyen cephaneliği, Kocaeli polisi durdurdu!
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