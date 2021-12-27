Yürüyen cephaneliği, Kocaeli polisi durdurdu!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, takibe alınarak TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesi Gültepe Dinlenme Tesislerinde durdurulan otomobilin her yerinden ruhsatsız silah ve silahlara ait şarjörler ele geçirildi. Aracın bagaj ve motor kısmında çeşitli yerlere zulalanmış 20 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü E.M gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.