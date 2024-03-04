Kaza saat 16.50 sıralarında Mecidiyeköy metrobüs durağının bulunduğu yürüyen merdivenlerinde meydana geldi. İş çıkışı vatandaşların yoğun olduğu Mecidiyeköy metrobüs durağı yürüyen merdivenlerinde vatandaşların indiği sırada yürüyen merdivenin aniden durup ters istikamete çalışmasıyla üzerindeki vatandaşlar dengesini kaybederek üst üste düştü.
Meydana gelen bu arıza nedeniyle birisi Güney Kore vatandaşı üç kişi bacaklarından yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında büyük panik yaşandı.
Yürüyen merdiven aniden durup ters çalışınca vatandaşlar üst üste yuvarlandı: 3 yaralı