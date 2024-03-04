Haberler Yaşam Haberleri Yürüyen merdiven aniden durup ters çalışınca vatandaşlar üst üste yuvarlandı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 4.3.2024 17:36 Son Güncelleme: 4.3.2024 17:53

Yürüyen merdiven aniden durup ters çalışınca vatandaşlar üst üste yuvarlandı: 3 yaralı

Yürüyen merdiven aniden durup ters çalışınca vatandaşlar üst üste yuvarlandı. Kazada biri Güney Kore vatandaşı üç kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yürüyen merdiven aniden durup ters çalışınca vatandaşlar üst üste yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza saat 16.50 sıralarında Mecidiyeköy metrobüs durağının bulunduğu yürüyen merdivenlerinde meydana geldi. İş çıkışı vatandaşların yoğun olduğu Mecidiyeköy metrobüs durağı yürüyen merdivenlerinde vatandaşların indiği sırada yürüyen merdivenin aniden durup ters istikamete çalışmasıyla üzerindeki vatandaşlar dengesini kaybederek üst üste düştü.

Meydana gelen bu arıza nedeniyle birisi Güney Kore vatandaşı üç kişi bacaklarından yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında büyük panik yaşandı.

Yürüyen merdiven aniden durup ters çalışınca vatandaşlar üst üste yuvarlandı: 3 yaralı

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Yürüyen merdiven aniden durup ters çalışınca vatandaşlar üst üste yuvarlandı: 3 yaralı
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