Haberler Yaşam Haberleri Yürüyen merdivende korkunç olay! Metrelerce yükseklikten düştü
Giriş Tarihi: 3.2.2023 04:27

Yürüyen merdivende korkunç olay! Metrelerce yükseklikten düştü

Kayseri'de Nevzat Y. (66), iş merkezinde yürüyen merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

DHA
Yürüyen merdivende korkunç olay! Metrelerce yükseklikten düştü

Olay, saat 23.50 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Nevzat Y. yürüyen merdivenle iş merkezine ineceği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nevzat Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nevzat Y.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika: 9 büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
SON DAKİKA | EYT yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi: 7 Şubat'ta Genel Kurul'a gelecek
Son dakika! Sözleşmeli akademik personele kadro! TBMM'de kabul edildi
Son dakika haberleri: Zirve yarışında Fenerbahçe’ye Adana Demirspor darbesi! Kanarya, zorlu deplasmanda 1 puana razı oldu…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Almanya tamam sıra Türkiye’de
Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP’de bot savaşı! İfşa olunca anketi hemen sildiler
Saçımız, başımızdaki sömürgeci
ARKADAŞINA GÖNDER
Yürüyen merdivende korkunç olay! Metrelerce yükseklikten düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA