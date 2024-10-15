Yürüyen merdivenler yürümez oldu

İstanbul'da bir türlü çözülemeyen raylı sistemlerdeki çalışmayan asansör ve yürüyen merdiven sorunu her gün artıyor. İBB'ye bağlı metro, tramvay, füniküler ve teleferik gibi toplu ulaşımın bel kemiği olan raylı sistem hatlarında şehrin dört bir yanında son dönemlerde giderilemeyen arızalar, toplu taşıma sistemlerinde ciddi sorunlara yol açıyor.Yürüyen merdiven ve asansörlerin sık sık arızalanması, özellikle yaşlı, engelli ve çocuklu aileler başta olmak üzere çok sayıda vatandaşı mağdur ediyor. Vatandaşlar, modern bir metropolde bu tür altyapı sorunlarının çözülmemesine tepki gösterirken, yetkililerden de hızlı şekilde sorunlara çözüm üretmesini bekliyor. Metro İstanbul'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre dün, 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bandın arızalı olduğu belirtildi. Sitedeki verilerde, tasarruf ve güvenlik gerekçesiyle birçok yürüyen merdiven ile asansörün çalışmadığı bilgisi ortaya konuluyor.