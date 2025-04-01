Yürüyerek geldim baba

Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta oturdukları binanın yıkılması sonucu babası, ablası ve ağabeyini kaybeden, annesi Canan Şavkılı (45) ile birlikte enkazdan 5 gün sonra sağ olarak çıkarıldıktan sonra sol bacağı ampute olan Melike Esma (12), protez bacağına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Çukurova Üniversitesi'nde bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde (ÇOİM) Melik Esma'nın sol bacağına protez takıldı. Annesi ile birlikte merkeze gelen Melike Esma, görevliler tarafından rehabilite çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Ramazan bayramında babası Selim Şavkılı'nın mezarını ziyaret eden ve "Sana yürüyerek geldim" diyerek seslenen Melike Esma, "Annemle zor günler geçirdik. Babamı, ablamı ve ağabeyimi kaybettim. Babamı rüyamda gördüm. Bana 'Sen yürüyeceksin, güçlü bir kızsın sana inanıyorum' dedi. Babamın, ablamın ve ağabeyim mezarına yürüyerek gidiyorum. Babamı mahcup etmedim ve başardım. Onları çok özlüyorum" diye konuştu.Kızının yanından ayrılmayan Canan Şavkılı ise, "Depremde eşimi ve oğlumu kaybettim. Evli kızım Dilara başka şehirde olduğu için depreme yakalanmadı. Kızım Melike Esma 5 gün boyunca enkazda kaldık. Kızım ile birlikte zorlu bir tedavi süreci geçirdik. Ama şimdi iyiyiz. Melike Esma'yı tekrar yürürken görmek acılarımı biraz olsun hafifletiyor. Kızımı yürürken görmek sevinçlerin en güzeli. Kızımla beraber yürüyerek mezarlarımızı ziyaret ediyoruz" dedi.Asrın deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta oturdukları binanın yıkılması sonucu Şavkılı ailesi 3 ferdini kaybetti. Melike Esma ve annesinin 5 gün sonra sağ olarak çıkarıldığı enkazda ağabey İsmail Efe Şavkılı, baba Selim Şavkılı ve abla Elif Şavkılı hayatlarını kaybetti. Şavkılı ailesinden geriye hep birlikte çektirdikleri aile fotoğrafı kaldı.