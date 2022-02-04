Muayene olmak için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi

Kocaeli Derince İlçesinde oturan ve emekli olduktan sonra hayvancılık yaptığı öğrenilen Asım Taşkıt (65), önceki gün rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek muayene olmak amacıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yürüyerek gittiği hastanede aniden fenalaşan Taşkıt'a, hastanede görevli personel hemen müdahalede bulundu.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Taşkıt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taşkıt'ın cenazesi Yenikent Merkez Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Derince Mezarlığında toprağa verildi.