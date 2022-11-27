Yürüyerek gittiği hastanede, hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Derince Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak adresinde ikamet eden 24 yaşındaki Kürşat Muhammet Kalkan, babasına ait olan İzmit Yenidoğan Mahallesindeki iş yerinde çalıştığı fenalaştı.

Nefes darlığı çekemeye başlayan Kalkan, yürüyerek gittiği İzmit Seka Devlet Hastanesinde kalp krizi geçirdi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kalkan yaşamını yitirdi. Kalkan'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kalkan'ın cenazesi Evliya Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.