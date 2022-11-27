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Giriş Tarihi: 27.11.2022 18:01 Son Güncelleme: 27.11.2022 19:09

Yürüyerek gittiği hastanede, hayatını kaybetti

Derince Yavuz Sultan Selim Mahallesinde ikamet eden ve nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvuran 24 yaşındaki Kürşat Muhammet Kalkan geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Yürüyerek gittiği hastanede, hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Derince Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak adresinde ikamet eden 24 yaşındaki Kürşat Muhammet Kalkan, babasına ait olan İzmit Yenidoğan Mahallesindeki iş yerinde çalıştığı fenalaştı.

Nefes darlığı çekemeye başlayan Kalkan, yürüyerek gittiği İzmit Seka Devlet Hastanesinde kalp krizi geçirdi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kalkan yaşamını yitirdi. Kalkan'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kalkan'ın cenazesi Evliya Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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Yürüyerek gittiği hastanede, hayatını kaybetti
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