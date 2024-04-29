Yürüyerek İstanbul’a gitme hayali sonu oldu

Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek giderken canlı yayın yaptığı sırada bir kamyonet çarpan Neşet Turan (36) hayatını kaybetti. Kayseri'de yaşayan Neşet Turan, bir sosyal medya fenomeni ile buluşmak için 2 arkadaşı ile birlikte 8 gün önce İstanbul'a gitmek için yürüyerek yola çıktı. Kendilerine 'Yürüyen adamlar' ismini veren grup, güzergah boyunca video çekip paylaştı. Önceki akşam saat 20.30 sıralarında da Neşet Turan, Aksaray-Ankara Karayolu'nın 30. kilometresindeki Sapmaz Köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı. Bir yandan yürüyüp bir yandan da yayın yapan Turan'a, Bayram Çelebi (71) idaresindeki 68 ACG 498 plakalı kamyonet çarptı. Neşet Turan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçtığı köyünde yakalanan kamyonet sürücüsü Bayram Çelebi' çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.