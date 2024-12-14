Yürüyüş yapmak için evinden 9 gün önce çıkan şahsın boş arazide cesedi bulundu

Olay saat 16.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı mevkiinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İşten çıkıp evine giden Ertan Cevizli, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin 5 Aralık Perşembe gününden beri kayıp olan 55 yaşındaki Hayati Çakır'a ait olduğunu tespit edildi. Çakır'ın yakınları da olay yerine gelerek cesedi teşhis etti. Çakır'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakır'ın bedeninde herhangi bir darp izine rastlanmazken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

HAYATİ ÇAKIR

KULAĞININ YARISI YOKTU

Cesedi görerek durumu ihbar eden Ertan Cevizli, "Arabadan indim, Boş araziden yukarı doğru çıkıyordum. Önüme bir ceset çıktı. Gördükten sonra hemen polisleri aradım. Morarmış, günlerdir oradaymış. Kulağının yarısı yoktu, sanki böyle hayvanlar yemiş, fareler kemirmiş. Yani kesik değildi kulağı. Çürümeye başlamış ceset zaten" dedi.