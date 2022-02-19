Haberler Yaşam Haberleri Havalimanı polisi yürüyüşünden şüphelendi! Özel yeleğine gizlemiş, piyasa değeri 500 bin TL
Giriş Tarihi: 19.2.2022 13:23 Son Güncelleme: 19.2.2022 14:05

Havalimanı polisi yürüyüşünden şüphelendi! Özel yeleğine gizlemiş, piyasa değeri 500 bin TL

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Havalimanı polisi yürüyüşünden şüphelendi! Özel yeleğine gizlemiş, piyasa değeri 500 bin TL

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri Dubai’den İstanbul’a gelen ve yürüyüşünden şüphelendiği yolcunun üzerinde giydiği özel yelekte piyasa dğeri yaklaşık 500 bin TL olan 37 adet cep telefonu ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri 'kaçakçılık' ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dubai'den İstanbul'a gelen ve gümrüklü alandan çıkış yapan Cezayir uyruklu Brahım C.,'nin hareketlerinden ve yürüyüşünden şüphelenerek kontrole tabi tuttu.

Yapılan kontrollerde Brahim C.,'nin kıyafetlerinin altında giydiği ve özel olarak hazırlanan yeleğin içinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtilen 30 adet Samsung A52 ve 7 adet İphone 13 marka cep telefonu tespit edildi.



Üzerindeki telefonlarla ilgili herhangi gümrük beyanında bulunmayan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Cezayirli yolcuya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılırken telefonlara el konuldu.

Havalimanı polisi yürüyüşünden şüphelendi! Özel yeleğine gizlemiş, piyasa değeri 500 bin TL

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Havalimanı polisi yürüyüşünden şüphelendi! Özel yeleğine gizlemiş, piyasa değeri 500 bin TL
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