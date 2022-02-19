Yapılan kontrollerde Brahim C.,'nin kıyafetlerinin altında giydiği ve özel olarak hazırlanan yeleğin içinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtilen 30 adet Samsung A52 ve 7 adet İphone 13 marka cep telefonu tespit edildi.
Üzerindeki telefonlarla ilgili herhangi gümrük beyanında bulunmayan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Cezayirli yolcuya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılırken telefonlara el konuldu.
Havalimanı polisi yürüyüşünden şüphelendi! Özel yeleğine gizlemiş, piyasa değeri 500 bin TL