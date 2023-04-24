Haberler Yaşam Haberleri Yusuf Arda, anneannesine bayram ziyaretine giderken hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 24.4.2023 13:50 Son Güncelleme: 24.4.2023 13:55

Yusuf Arda, anneannesine bayram ziyaretine giderken hayatını kaybetti

Adana'da bayramın 3’üncü günü husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, annesinin kucağındayken kurşun isabet eden 1,5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu, toprağa verildi. Talihsiz çocuğun annesiyle birlikte anneannesine bayram ziyaretine giderken olayın yaşandığı öğrenildi. Polis olaydan sonra çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yusuf Arda, anneannesine bayram ziyaretine giderken hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda husumetli 2 grup arasında çıkan çatışmada, silahlardan birinden çıkan mermi, yolda yürüyen Fatma Fıratokulu'nun kucağındaki oğlu Yusuf Arda'ya isabet etti. Yusuf Arda'nın yanı sıra çatışmada 7 kişi daha yaralandı.

Çevredeki bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye kaldırılan Yusuf Arda, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra bölgede yaptığı operasyonda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgisi bulunan ve kaçan kişiler de her yerde aranıyor.

Bu arada Fatma Fıratokulu'nun oğluyla birlikte annesini bayram ziyaretine giderken olayın yaşandığı belirlendi. Talihsiz çocuğun cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Yusuf Arda, anneannesine bayram ziyaretine giderken hayatını kaybetti
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