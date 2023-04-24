Yusuf Arda, anneannesine bayram ziyaretine giderken hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda husumetli 2 grup arasında çıkan çatışmada, silahlardan birinden çıkan mermi, yolda yürüyen Fatma Fıratokulu'nun kucağındaki oğlu Yusuf Arda'ya isabet etti. Yusuf Arda'nın yanı sıra çatışmada 7 kişi daha yaralandı.

Çevredeki bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye kaldırılan Yusuf Arda, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra bölgede yaptığı operasyonda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgisi bulunan ve kaçan kişiler de her yerde aranıyor.

Bu arada Fatma Fıratokulu'nun oğluyla birlikte annesini bayram ziyaretine giderken olayın yaşandığı belirlendi. Talihsiz çocuğun cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.