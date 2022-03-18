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Giriş Tarihi: 18.3.2022 10:28 Son Güncelleme: 18.3.2022 10:42

Yusuf Bazencir’in baltalı saldırısında flaş gelişme!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Yusuf Bazencir’in baltalı saldırısında flaş gelişme!

Yusuf Bazencir 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir’le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Korkudan telaşa kapılan genç kadın, KADES uygulamasına basarak yardım istedi. Polisler tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir, eşi kapıyı açmayınca eve girmek için baltayla kapıyı kırmaya çalıştığını söyledi. Seval Bazencir’in şikayetçi olması üzerine Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak savcılık karara itiraz ederek Bazencir’in tutuklanması talebinde bulundu. Nöbetçi Asliye Ceza Hakimliği savcılığın kararını reddederek adli kontrol şartlarının uygulanmasına devam kararı verdi.

Yusuf Bazencir 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine giren Yusuf Bazencir ve Seval Bazencir arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

EVİN KAPISINI BALTAYLA KIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar boşanma kararı aldı. Seval Bazencir eşine kendisinin evi terk etmeden gelmemesini söyledi ancak Yusuf Bazencir ikametine girmek istedi. Taraflar arasında eve girme konusunda çıkan tartışma büyüyünce Yusuf Bazencir eline geçirdiği balta ile ikametin kapısını kırmaya başladı.

KADES UYGULAMASIYLA YARDIM İSTEDİ
Eşinin kapıyı kırmasıyla daha da telaşa kapılan genç kadın telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırdı. Dakikalar sonra ikamete gelen polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışır vaziyette görünce bu kez taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

HAKARET VE TEHDİT ŞİKAYETİ

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren şüpheli eşiyle telefonda tartışma çıktığını daha sonra eşinin kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlattı. Eve girmek için baltayla kapıyı kırmaya çalıştığını söyleyen Bazencir amacının eşine zarar vermemek olduğunu belirtti. İfade veren Seval Bazencir ise yaşanan tartışmadan dolayı çok korktuğunu eşinin kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen Yusuf Bazencir savcılıkta verdiği ifadesinde de amacının eşine zarar vermek olmadığını evde bulunan ilaçlarını almak amacıyla kapıyı baltayla kırmaya çalıştığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin adli kontrol kararına itiraz ederek şüpheli Yusuf Bazencir hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkarılmasını talep etti. Savcılığın talebi nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirmeye alındı.

SAVCILIĞIN TALEBİ REDDEDİLDİ

Savcılığın tutuklama talebini değerlendiren Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi talebi reddederek Yusuf Bazencir hakkında verilen adli kontrol kararının devam edilmesine karar verdi.

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Yusuf Bazencir’in baltalı saldırısında flaş gelişme!
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