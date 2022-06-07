Yusuf Can Güçtekin: Kahvaltının Mutlulukla Bir İlgisi Var

Kahvaltı menüsünde yer alan lezzetlerin doyurucu olması gerektiğini ifade eden Yusuf Can Güçtekin, "Biliyorsunuz kahvaltı, günün en önemli öğünü. Kahvaltınızı iyi yaptığınızda gün içerisinde acıkmıyorsunuz. Bu nedenle genellikle kahvaltıda yumurta tercih edilir. Bunun yanı sıra reçel ve bal da ağzı tatlandırdığı ve kişinin tok kalmasına katkıda bulunduğu için neredeyse kahvaltı sofralarında hiç eksik olmaz. Biz de aslında bu lezzetlerin hepsini bir araya getirerek müşterilerimize sunuyoruz." ifadelerinde bulundu.

"KAHVALTI MENÜSÜNDE ÇOK ÖZEL LEZZETLERİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ"

Sembol Ocakbaşı olarak kahvaltıda birbirinden özel lezzetleri dikkat çeken bir sunumla bir araya getirdiklerini belirten Yusuf Can Güçtekin, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Serpme kahvaltı içerisinde bal, çeşit çeşit reçeller, kaymak, zeytin, domates, salatalık ve daha pek çok lezzet yer alıyor. Bunun yanı sıra sigara böreği gibi birçok kişinin sevdiği börek türlerine yer verdiğimizi de söyleyebilirim. Bunun yanı sıra menemen, omlet gibi seçeneklerimiz de var. Birçok müşterimiz menemeni çok sevdiği için kesinlikle bu özel lezzeti sipariş veriyor."

"FISTIK REÇELİ İLGİ ÇEKEN LEZZETLERDEN BİR TANESİ"

Çeşit çeşit reçeli kahvaltı öğününde sunduklarını belirten Yusuf Can Güçtekin, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "En ilgi çeken reçelimiz fıstık reçeli. Hem görüntüsü hem de tadıyla müşterilerimizin ilgisini çektiğini söyleyebilirim. Fıstık tadını buram buram hissediyorsunuz. Tatlı olmasına rağmen fıstıklardan gelen hafif acı tat, çok özel bir aroma ortaya çıkmasını sağlıyor. Fıstık reçelinin yanı sıra klasik reçellerin de ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Bizim için önemli olan müşterilerimizin masadan doymuş kalkması. Ayrıca kendilerini huzurlu hissederek mekândan ayrılmaları, bizi gerçekten çok hoşnut ediyor. Çalışmalarımızın temelinde bu düşünce olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim."

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