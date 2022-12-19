Haberler Yaşam Haberleri Yusuf Eren'i öldürmüştü: O davada 'birleştirme' talebi
Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:44 Son Güncelleme: 19.12.2022 15:45

Yusuf Eren'i öldürmüştü: O davada 'birleştirme' talebi

Kayseri'de Yusuf Eren Bayrak'ı (17) bıçaklayarak öldürdüğü, yanındaki arkadaşı B.U.'yu (17) da kolundan yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Harun K.'nin (17), yargılanacağı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ağabeyinin öldürüldüğü cinayet davasının dosyayı ile birleştirilmesini istedi.

DHA
Yusuf Eren’i öldürmüştü: O davada ’birleştirme’ talebi

Kanlı olay, 17 Ağustos'ta saat 01.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Eren Bayrak ile Harun K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Harun K., cebinden çıkardığı bıçakla Yusuf Eren'i ve onları ayırmak isteyen arkadaşı B.U.'yu yaraladı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdığı Yusuf Eren Bayrak, hayatını kaybetti. Harun K. polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Harun K.'nin 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 4,5 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan ise 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

YUSUF'UN BABASI DA HARUN K.'NİN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ
4 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde meydana gelen olayda ise, Bülent Bayrak, 17 Ağustos'ta oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı bıçaklayarak öldüren Harun K.'nin ağabeyi Hamza K.'nin kullandığı otomobilin önünü kesti. Bülent Bayrak, yanında getirdiği pompalı tüfekle araçtaki Hamza K.'ye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, saçmaların isabet ettiği Hamza K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Bayrak ile kendisine yardım ettiği tespit edilen A.Y., M.Y. ve Y.E.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli de tutuklandı. Şüpheliler hakkında Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MAHKEME BİRLEŞTİRME TALEBİNDE BULUNDU
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen günlerde Hamza K., cinayeti ile ilgili aralarında ölen Yusuf Eren Bayrak'ın babası Bülent Bayrak'ın da olduğu A.Y., M.Y. ve Y.E.B.'nin yargılamanlarına başlanması sonrası, henüz davası başlamayan Yusuf Eren Bayrak'ın öldürülmesine ilişkin davanın görüleceği Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi iki dava arasında hukuki bağlantı olabileceği gerekçesiyle mahkemelerinde bulunan dava dosyasının yargılaması yapılan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyası ile birleştirilmesine dair talep yazısı gönderdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
TOKİ SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için ilk detaylar! İşte kredi, faiz ve ödeme planı
6 yaşındaki çocuk gelin skandalında yeni gelişme: O rapor ortaya çıktı
TERA YATIRIM halka arz sonuçları yayında! Tera Yatırım halka arz borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı?
Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı izle! Star TV ile heyecanlı son sahne ardından Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 14. bölümde olacaklar
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu: Uzlaşma sağlayacağız!
Son dakika: Türkiye Elif Nur Tiftik'i konuşuyor: Babaanne Cihangül Kurumlu hakkında flaş gelişme!
Ucuz deterjanda raf oyunu! Zincir marketlerin son hedefi: Boron
KYK burs/kredi ödeme takvimi GSB: 2022-2023 KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek, toplu mu yatacak?
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: 6'lı masa isterse elbette aday olurum! İmamoğlu'nun çağrısını sosyal medyadan öğrendim
ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf Eren'i öldürmüştü: O davada 'birleştirme' talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA