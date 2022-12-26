Yusuf Eymen hep gülsün diye Haydi Türkiye...

Konyalı Seyfullah-Fatma Nur Dağlı çiftinin 4 yaşındaki oğulları Yusuf Eymen'e, daha 4.5 aylıkken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle şant takılmış, vücuduna yapay damar yerleştirilmişti. Serebral Palsi (Beyin felci) teşhisi konulan Yusuf Eymen'in 11 aylıkken Ankara'da götürüldüğü bir doktor aileye "Bu çocuk konuşamaz, göremez, duyamaz, yürüyemez, büyüdükçe kolunu bile kaldıramaz" dedi. Aile hiç yılmadı ve çocukları için büyük bir mücadele verdi. İşçi baba Seyfullah Dağlı, fizik tedavi gören Yusuf Eymen'e pandemide havuzların kapanması nedeniyle yüzemediği için evin balkonuna su deposundan havuz bile yaptı. Anne Fatma Nur Dağlı "Şimdi bilinci açık ve 'Artık bu çocuk yürür' diyorlar. Tek isteğimiz yurt dışında yapılan bir kök hücre nakli. Ancak maliyeti 1 milyon 200 bin TL" dedi. Aile çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor.