Yusuf Kanlı: Adana’nın sinekle ve haşeratla başı dertte

Sineklerle ve haşeratlara karşı mücadelenin zamanında başlatılmadığını ve etkin bir mücadelenin yapılmadığını ifade eden Kanlı, "Zeydan Karalar tekrar seçildi, sinekler bayram ediyor. Adana'mız, sinekle ve haşeratla başı dertte olan bir ilimiz.



Büyükşehir Belediyesi yıl boyunca ve yoğun bir şekilde mücadele ettiğini belirtiyor ama çocuk, genç, yaşlı demeden toplumun tümünü rahatsız eden bu problem vatandaşlarımızın gündeminden bir türlü düşmüyor. Sinekle ve haşeratla mücadelede her türlü büyük bir zafiyet var" diye konuştu.