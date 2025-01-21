Yusuf ve Kadir’i yutan ölüm çukurunda 2 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir İlçesinde önceki gün, sömestr tatilinde bisikletleriyle gezerken, Caber Burhan Mahallesindeki içi su dolu mermer ocağı çukuruna düşen Yusuf Eyüp Kaya (12) ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni Kadir Kaya'nın (15), boğulduğu olayla ilgili olarak, işletme sahibi ile şantiye sorumlusu gözaltına alındı.

İŞLETME KAPATILDI

İki şüpheli ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ayrıca işletme hakkında da kapatma kararı çıkarıldı. Manisa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatırken, konu ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Çukurun, açıldıktan sonra altından çıkan kaynak suyuyla dolduğu öğrenilirken, belediyenin de gerekli denetimleri yapıp yapmadığı inceleniyor.

AİLE, 15 YIL ÖNCE KIZLARINI KAYBETMİŞ

İhmal kurbanı olan Yusuf Eyüp Kaya ve Kadir Kaya, otopsilerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. İki kuzen, dün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Alaşehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Yusuf Eyüp'ü kaybeden Kaya ailesinin 15 yıl önce de evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kaya çiftinin 2 yaşındaki kızlarını da menenjit nedeniyle kaybettiği öğrenildi.