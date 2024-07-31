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Giriş Tarihi: 1.8.2024

Yusufeli Tüneli’nde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yusufeli Tüneli’nde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü
Erzurum'dan Artvin istikametine giden Üresin Altun (55) yönetimindeki kamyonet, Yusufeli Tüneli'nde kontrolden çıkıp tünel duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Medine Altun (85) ve Fermiye Yıldız yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fermiye Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde açılan arka kapağının kapatılması için duran kamyonete tur midibüsü çarptı. Kazada tur midibüsünde bulunan rehber Dilek Duran öldü. Şanlıurfa-Birecik karayolunda otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Tahir Yaslı hayatını kaybetti. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ise trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolun karşısına geçmeye çalışan Türkan Balcı (62) motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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Yusufeli Tüneli’nde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü
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