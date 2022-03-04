Yusufeli’nin yeniden inşası hızla sürüyor

ARTVIN'IN Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın faaliyete girmesiyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 2015'te altyapı çalışmalarının başladığı yerleşim yerinin ilk ve son hali dev yatırımı gözler önüne serdi. Yeni ilçe merkezinin kurulacağı alanda altyapı için kazı ve dolgu çalışmaları tamamlanırken çevre düzenlemesi gibi çalışmalar yapılınca taşınmanın gerçekleştirilmesi planlanıyor. TOKİ tarafından yapılan Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim üstyapı çalışmaları da 3 ayrı bölgede 10 etap halinde yürütülüyor.