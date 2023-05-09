Yusuf’u motosiklet canından etti

Antalya Serik – Manavgat D-400 karayolunda Ramazan Bayramı akşamı arkadaşları ile birlikte turdan dönen motosiklet sürücüsü Yusuf Topaktaş'ın önünü dinlenme tesissinden aniden taksi çıktı.

20 METRE HAVALANARAK ORTA REFÜJE DÜŞTÜ

Korkunç kazada motosiklet taksiye çarpması sonucu sürücü Yusuf Topaktaş ile arkasında oturan arkadaşı Furkan Durmuş 20 metre havalanarak orta refüje düştü. Başlarında kaskı olmasına rağmen iki arkadaş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yusuf, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsini ardından Manavgat ilçesinde gözyaşları içinde ailesi, arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı kazada yaralanan ve hastanede tedavisi süren Furkan Durmuş'un ise durumunu ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KEMARADA

Yusuf Topaktaş'ın öldüğü, arkadaşı Furkan Durmuş'un ağır yaralandığı kaza anı dinlenme tesisi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin taksiye çarptıktan sonra motosikletten fırlayan iki arkadaşın 20 metre havalandıktan sonra orta refüje düşüşleri saniye saniye kaydedildi. Yusuf'tan geriye ise motosikleti ile akrobasi hareketleri kaldı.