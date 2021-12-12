Yusuf’umu kaybettim Fatih’im yaşasın

Sapaşan çifti, oğulları Yusuf’u kelebek hastalığından kaybetti. Diğer çocukları Fatih de aynı hastalığa yakalandı. Bir yandan maddi sıkıntılarla boğuşan bir yandan evlatlarını yaşatma mücadelesi veren aile yardım bekliyor
Manisa'nın Durhasan köyünde yaşayan Saadet (43) ve Cengiz (45) Sapaşan çifti ilk çocukları Yusuf'u kelebek hastalığı nedeniyle kaybetti. Ardından bir çocuk sahibi daha olan aile, üçüncü çocukları Fatih ile tekrar kelebek hastalığının pençesine düştü. Anne Saadet Sapaşan, SABAH aracılığı ile yardım çağrısında bulundu: YARALAR İYİLEŞİR SANMIŞTIK: İlk evladım Yusuf, bu hastalık nedeniyle 1,5 yaşında öldü. Yaralar zamanla iyileşir zannediyorduk ama evladımızı kaybettik. Şimdi de Fatih'im (7) abisi gibi bu hastalıkla boğuşuyor. Bu hastalığa bir çocuğumu feda ettim ikinci evladımı da kaybetmek istemiyorum. TENCERE KOYACAK DOLABIMIZ BİLE YOK: Fatih'e elimizden geldiği kadar iyi bakmaya çalışıyoruz. Kelebek Çocuklar Derneği sağ olsun merhem gönderiyor. Maddi durumum iyi değil evladımın yaşaması için destek bekliyorum. Fatih'imin iyi ortamda yaşamasını istiyorum. Eşim yazları araziye çalışmaya gidiyor, kışın da ne iş bulursa onu yapıyor. Çocuğumun vücudu yaralarla dolu. Sıkıntımız çok... Evim için her türlü ihtiyacım var. Mutfakta tencereleri bile koyacak dolabım bile yok, eski bir buzdolabım var. Evladımın yaşaması için yardımseverlerin yardımını talep ediyorum.
SICAK HASTALIĞIN DÜŞMANI: Bu hastalık asla sıcağı sevmiyor. Köy yerindeyiz, soba ile ısınıyoruz. Soba yakmayınca biz üşüyoruz yakınca Fatih rahatsızlanıyor. Dernek tarafından klima gönderdiler onu da kullanınca elektrik faturası çok geliyor. Maddi olarak zor durumdayız. Devletimiz sağ olsun ilaçlarını karşılıyor. Ama sadece ilaçlar yeterli değil. Karşılanmayan medikal ürünler de var. 'NEREDE YAKTIN' DİYE ACIYARAK BAKIYORLAR: Oğlum hayatında hiç parkta oyun oynayamadı. Çocuğum iyileşsin akranları gibi okula gitsin istiyorum. Keşke okuyup meslek sahibi olsa doktor olsa kendisi gibi hastaları iyileştirse. Haftada bir gün özel eğitime gidiyor ama onda da biri yanlışlıkla vücuduna dokunur diye korkuyoruz. Dokunulan yerde yaralar çıkıyor. İnsanlar çocuğuma ve bana farklı gözlerle bakıyor. 'Çocuğu nasıl nerede yaktın? Vah vah...' diyerek acıyarak bakıyorlar. Hastalığı bulaşıcı hastalıkmış gibi görmeleri bizi üzüyor.
KIYAFETİN ALTINA SARGI BEZİ...
KELEBEK hastalığının tedavisi henüz mümkün değil. Hastaların yaşam kalitelerini artırabilmek için kremler, sargı bezleri ve iğne uçları kullanılıyor. Bu tedavi malzemelerinin birçoğu devlet tarafından karşılanıyor. Birçok malzeme de sanatçı Fulden Uras'ın kurduğu Kelebek Çocuklar Derneği aracılığı ile ailelere teslim ediliyor. Kelebek hastalarının güneş görmemesi gerekiyor. Kıyafetlerinin altında sargı bezleri var. Sıcak, hastaların kâbusu oluyor. Evlerinde sürekli klima çalışmak zorunda.
YAŞAM BOYU ÖZEL BAKIM GEREKTİRİYOR
KELEBEK hastalığı olarak bilinen epidermolozis büllo hastalığı deride ve ağız içinde oluşan içi su dolu kabarcıklar olarak tanımlanıyor. Cildin çok kolay bir şekilde kabarmasına ve aşınmasına neden olan bir grup genetik deri hastalığı olarak biliniyor. Kelebek hastası kişilerde kabarcıklar sürtünme veya çizilme gibi küçük yaralanmalara tepki olarak oluşuyor. Kelebek hastası çocuklar yaşamlarını sağlıklı bireyler gibi sürdüremiyor. Dişlerini bile fırçalayamıyorlar. Bu hastalık akraba evliliği ya da diğer nedenlere bağlı benzer hastalıklar şeklinde de görülüyor.