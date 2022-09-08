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Giriş Tarihi: 8.9.2022 10:03 Son Güncelleme: 8.9.2022 10:10

Yuttukları uyuşturucuyu kaçıracaklardı, Narkotik geçit vermedi

Erzurum’da şüpheli hareketlerinden şüphelenilen iki İranlı, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından kontrol noktasında durduruldu. Araçlarında herhangi bir maddeye rastlanmayan İranlılar, ekiplerin şüphesi üzerine hastanede röntgen çektirildi. Röntgen sonucunda yuttukları 64 kapsülde toplam 558 gram eroin madde kaçırdıkları öğrenildi. Doğal yollarla çıkarılan uyuşturucu maddeler imha edilirken İranlılar tutuklandı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Yuttukları uyuşturucuyu kaçıracaklardı, Narkotik geçit vermedi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Ekipler son yıllarda bir çok başarılı çalışmaya imza attı.

Erzurum-Erzincan Karayolu üzerindeki kontrol noktasında İran'dan gelen bir araç durduruldu. Araçta bulunanlarla ilgili arama yapan ekipler, Ali ve Saman isimli iki İranlının hareketlerinden şüphelendi. Yapılan detaylı aramalarda araç içerisinde yabancı bir maddeye rastlanmadı. Ekiplerin dikkati ile İranlılar, hastanede iç muayene yapılması istendi.

Erzurum'da hastaneye götürülerek röntgen çekimi yapıldı. Yapılan çekimler sonrası doktorlar iki kişide toplam 64 kapsül tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrası doğal yollarla çıkan kapsüllerde 558 gram eroin madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali F. Ve Saman G. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu kaçakçılarının bu yöntemle uyuşturucu maddeyi batı illerine götürmeye çalıştıkları öğrenildi.

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Yuttukları uyuşturucuyu kaçıracaklardı, Narkotik geçit vermedi
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