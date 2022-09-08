Yuttukları uyuşturucuyu kaçıracaklardı, Narkotik geçit vermedi

Erzurum-Erzincan Karayolu üzerindeki kontrol noktasında İran'dan gelen bir araç durduruldu. Araçta bulunanlarla ilgili arama yapan ekipler, Ali ve Saman isimli iki İranlının hareketlerinden şüphelendi. Yapılan detaylı aramalarda araç içerisinde yabancı bir maddeye rastlanmadı. Ekiplerin dikkati ile İranlılar, hastanede iç muayene yapılması istendi.