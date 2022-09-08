Yuttukları uyuşturucuyu kaçıracaklardı, Narkotik geçit vermedi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Ekipler son yıllarda bir çok başarılı çalışmaya imza attı.
Erzurum-Erzincan Karayolu üzerindeki kontrol noktasında İran'dan gelen bir araç durduruldu. Araçta bulunanlarla ilgili arama yapan ekipler, Ali ve Saman isimli iki İranlının hareketlerinden şüphelendi. Yapılan detaylı aramalarda araç içerisinde yabancı bir maddeye rastlanmadı. Ekiplerin dikkati ile İranlılar, hastanede iç muayene yapılması istendi.
Erzurum'da hastaneye götürülerek röntgen çekimi yapıldı. Yapılan çekimler sonrası doktorlar iki kişide toplam 64 kapsül tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrası doğal yollarla çıkan kapsüllerde 558 gram eroin madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali F. Ve Saman G. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu kaçakçılarının bu yöntemle uyuşturucu maddeyi batı illerine götürmeye çalıştıkları öğrenildi.