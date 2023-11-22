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Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:06 Son Güncelleme: 22.11.2023 09:09

Yüz binlerce ele geçirildi… Piyasa değeri 30 milyon lira…

“Karınca” yöntemiyle “Sigara Kaçakçılığı” yapan 32 kişilik bir şebeke çökertildi. Piyasa değeri 30 milyon lira olan yüz binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Yüz binlerce ele geçirildi… Piyasa değeri 30 milyon lira…

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Karınca" yöntemiyle "Sigara Kaçakçılığı" yapan bir şebekeye operasyon düzenledi. 32 şebeke üyesinin yakalanması için 29'u İstanbul, 2'si Kocaeli, 1'i Ankara, 1'i Van olmak üzere dört ilde toplamda 33 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Kaçak sigara, kaçak puro, kaçak elektronik sigara ve kaçak tütünlerle ülkemize giriş yapan, Eminönü, Aksaray ve Kumkapı gibi mahalle ve semtlerde yer alan otellerde konaklayan ve bazı iş hanlarındaki iş yerleriyle anlaşarak kaçak ürünleri toptan olarak satan 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bir şebeke üyesinin başka bir suçtan ötürü tutuklu olduğu belirlendi. Kaçak ürünlerin naklinde kullanıldığı tespit edilen altı araca el konuldu.

YÜZ BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN BULUNDU

Şebeke üyelerinin; kaçak ürünlerin naklini moto-kurye, ticari taksi veya kapalı kasa araçlarla yaptıkları saptandı. Vergisiz olarak yüklü miktarda haksız kazanç elde eden ve devleti zarara uğratan 31 şüphelinin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri toplamda 30 milyon lira olan 977 bin 448 yaprak kaçak sigara kağıdı, 38.265 gram kaçak sigara tütünü, 35 bin 266 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 24 bin 910 adet kaçak puro, 18 bin 439 paket kaçak sigara, 18 bin 420 kaçak sigara filtresi, üç bin 300 kaçak elektronik sigara, iki bin 55 kaçak elektronik sigara aparatı, bin gram kaçak nargile tütünü ve 879 kaçak elektronik sigara likidi ele geçirildi.

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Yüz binlerce ele geçirildi… Piyasa değeri 30 milyon lira…
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