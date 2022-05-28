Yüz binlerce fidan toprakla milyonlarca yürek fetih kutlamasıyla buluşuyor

İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü kutlaması ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar dün hız kesmeden devam etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 350 yaşındaki zeytin ağacı ve 50 yıllık ıhlamur ağaçları da dikildi.Fethin yıldönümünü simgelemek amacıyla alana 569 fidan dikilirken ilk etabı Mayıs 2023'te açılacak Millet Bahçesi 5 milyon 61 bin metrekarelik alana sahip olacak. '1453' tarihine atfen toplam 145 bin 300 ağacın toprakla buluşacağı Millet Bahçesi için ilk fidan dikimine 1 milyonu aşkın kişinin katılması bekleniyor. Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, pistlerin olduğu alana kurulan platformdan konuşma yaparak fethin yıldönümünü ve fidan dikim töreni coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşayacak.