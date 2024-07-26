Yüz gerdirme kâbusu

İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki Hülya K., yaptığı araştırmalar sonrası Maslak'taki özel bir hastanede görev yapan doktor N.U. ile görüşmeye başladı. Yüz gerdirme işlemi için 85 bin liraya doktorla anlaşan kadın, 3 Nisan'da ameliyat oldu ve kendisine yazılan ilaçları kullanması için evine gönderildi. Bir hafta içinde iyileşeceği taahhüt edilen Hülya K. ağır enfeksiyon geçirmeye başladı. Gözlerinden akıntılar gelmeye başlayınca doktoruyla tekrar irtibata geçen mağdur kadın ilaçlara devam etmesi gerektiği, enfeksiyonun bu şekilde geçeceği yönünde cevaplar aldı.Yaşanan aksaklıklar sonrası farklı doktorlara giden Hülya K., ameliyatın başarısız olduğunu, durumun düzeltilmesi için çoğu doktorun yaklaşmadığını, tedavi edeceğini söyleyen doktorların ise 350 bin lira istediğini öğrendi.Bir süre sonra gözünün içerisinde et çıktığını fark eden Hülya K., bu kez de ameliyatı gerçekleştiren hastanenin yetkilileriyle görüşerek yaşadığı mağduriyetini anlattı. Yüzünde kalıcı hasar olduğunu, konuşmakta zorluk çektiğini belirten hasta, doktor ve hastane yetkililerinden şikâyetçi olacağını beyan etti.Doktor N.U.Hastane yetkilileri söz konusu doktor hakkında çokça şikâyet aldıkları gerekçesiyle görevine son verdiklerini ifade ederken Hülya K. da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukatlar yazdıkları dilekçede, müvekkilinin yüzünde kalıcı hasar oluştuğunu ve insan içerisine çıkamadığını vurguladı. Savcılığın Adli Tıp Kurumu'ndan istenecek rapor ile durumu belgeleyebileceği belirtilen dilekçe sonrası N.U. hakkında soruşturma başlatıldı.