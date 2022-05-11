Yüzbaşı Muhammed Erkuş, son yolculuğuna uğurlandı: "15 Temmuz'da kahramanlığıyla gündeme gelen bir askerdi"

"MERMİ KALBİN ALT TARAFINDAKİ BOŞLUĞA DENK GELİYOR"

Hayatını kaybeden Yüzbaşı Muhammed Erkuş'un kardeşi Serkan Erkuş, ''Abim görevini yardımcı komutanına devretmek için orada belirli bir vakit geçirdikten silahını temizlemek istiyor. Diyor ki 'ben silahımı temizleyeyim, çok zamandır atış yapıyorum'. 'Bayadır temizlemedim' diye bir ifade kullanmış. Sonra silahını temizlemeye başlamış. Olay yerine gittikleri zaman bir ses gelmiş. Gittiklerinde abim, masasında sandalyesine oturmuş bir şekilde yere düşmeden orada vefat ettiğini söylüyorlar. Silahın kabzası sadece var, şarjörü yok. Şarjörü ayrı tek bir mermi mermi de kalbin alt tarafındaki boşluğa denk geliyor. Tek mermi ile yaklaşık 15 dakika içerisinde hayatını kaybediyor. Talihsiz bir olay. Bu şekilde talihsiz bir olay sonucunda şehit oldu. Allah rahmet eylesin, vatan sağ olsun'' dedi.