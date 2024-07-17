Yüzbinlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 40 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi İlçesi'nde imalathane ve depo olarak kullanılan bir adrese operasyon düzenledi. Adreste bir kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Yasa dışı yollarla ülkemize getirilmiş piyasa değeri 40 milyon lira olan 575 bin kaçak ve sahte güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürün ele geçirildi. İmalathane olarak kullanılan adres mühürlendi. Ele geçirilen ve halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü ifade edilen kaçak ve sahte ürünler incelemeye alındı.