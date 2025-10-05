Yüzde 79 engelli, kalp ve KOAH hastası yaşlı adamın maaşı kesildi

İzmir'de yaşayan 66 yaşındaki evli 5 çocuk babası Cemalettin Çarpan ayakkabı satış temsilcisiyken 10 sene önce nefes darlığı şikayetiyle doktora gitti. Çarpan'a kalp yetmezliği ve KOAH hastalığı teşhisi kondu. Kalbine pil takılan Çarpan'ın tıkalı damarlarının açılması için Bypass olması gerektiği söylendi. Ancak damarları çok ince olan Çarpan'ın anesteziyi dahi kaldıramayacağı, ameliyat masasında yaşama şansının yüzde 3 olduğu ifade edildi.

Daha sonra SGK tarafından yönlendirildiği hastanenin sağlık kurulundan maluliyet raporu alan Çarpan 7 sene önce malulen emekli edildi. Çarpan geçtiğimiz günlerde kontrol muayenesi için İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Ancak yapılan muayeninin ardından sağlık durumu daha da kötü gitmesine rağmen Çarpan'ın maaşı kesildi.

YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANIYORUM, NEFES NEFESE KALIYORUM

Yaşının ilerlediğini ve sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini anlatan Cemalettin Çarpan, "Kontrol muayenesinin ardından maaşım kesildi. Bir kutu ilaçla yaşıyorum. Ömrümün sonuna kadar bu ilaçları kullanmam gerekiyor. Ancak alamıyorum. Yürümekte bile zorlanıyorum. İyileşebilecek bir hasta değilim. Ameliyat bile olamıyorum. Doktorlar 'yüzde 3 yaşama şansın var, ameliyat olursan masada kalabilirsin' dediler. Ama kontrol muayenesinden neden geçemedim bilmiyorum" dedi.

TEK GÖZ ODADA KALIYOR

Tek göz odada yaşadığını söyleyen Çarpan, "41 yaşında şizofren hastası oğlum Mehmet engelli. Oğlumun saldırgan tavırları nedeniyle evin içinde kalamıyorum. Bahçedeki tek göz odada yaşıyorum" dedi.