Yüzde yüz mutluluk

Tekirdağ Çorlu'da 15 aydır yaşam savaşı veren SMA hastası Yağız Batu Demirtaş, tedavisi için gerekli para toplandıktan sonra Dubai'ye umuda yolculuğuna uğurlandı. Yağız Batu için Çorlu meydanında balonlar uçurularak kutlama yapıldı.Baba Hakan Demirtaş, "Yağız Batu'nun doğumunun 9. gününde başlayan SMA mücadelemiz 440 gün sürdü. Evladımı evlatlarından ayırt etmeyen Güneş Ailesi diye adlandırdığımız 340 kişilik bir gönüllü ordusu vardı. Sonunda kampanyamız %100'e ulaştı. Bizlere destek olan Sabah Gazetesi ekibine de teşekkür ederiz" dedi.