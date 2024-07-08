Yüzden hastalıklar teşhis edilecek

nsanların yüzünün sıcaklığını ölçerek onların sağlık durumu tespit eden bir yöntem geliştirildi. Yaşları 21 ile 88 arasında değişen yaklaşık 2 bin 800 Çinli katılımcının yüzünün termal fotoğrafını çekildi. Bu görsellerde 54 nokta belirledi. Daha sonra bu termal verilerle eğitilen bir yapay zeka modeli, farklı bölgelerdeki sıcaklılara bakarak katılımcıların termal yaşını, yani sıcaklığa göre biyolojik yaşını tahmin etti. ThermoFace adı verilen yöntem, metabolik hastalıklardan musdarip kişilerin göz çevresinin daha sıcak olduğunu ve daha hızlı bir termal yaşlanma sergilediğini ortaya koydu. Ayrıca yüksek tansiyonun, sıcak yanaklarla kendini gösterdiği saptandı. Yapay zekaya dayanan teknolojinin, çeşitli hastalıklarda erken teşhis imkanı sunması bekleniyor.