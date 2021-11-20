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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Yüzen adalar karbondioksiti içinde tutuyor

Yüzen adalar karbondioksiti içinde tutuyor
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde dünyada eşine az rastlanan, kalınlığı 3 ile 5 metre arasında değişen ve 50 ile 500 metrekare arasında büyüklüğe sahip doğa harikası yüzen adaların kıyıya vurmaması için çalışma başlatıldı. Tabiat Varlığı olarak tescilli olan, Çat Baraj Göleti üzerinde 2 bin ile 3 bin yıl arasında meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle sürekli yer değiştiren yüzen adaların su altı yapısı görüntülendi. Çelikhan'daki 60 yüzen adanın 45'i kıyıya vururken, 15'i suda yüzmeye devam ediyor. Göletin su seviyesinin yükselmesiyle kıyıya vuran adalardan suya yakın olanlarının tekrar yüzmesi bekleniyor. Bilim adamları yüzen adalarda incelemeler ve araştırmalar yaptı. Yüzen adaları oluşturan bitkisel yapının içinde bulunan organik karbonların, atmosferdeki karbondioksitleri tuttuğu ortaya çıktı. Bir ada içinde bulunan organik karbonlar sayesinde atmosferdeki 11 ton karbondioksitin hapsedildiği ve atmosferi koruduğu belirlendi. Çelikhan Kaymakamı Abdullah Aslantürk, "Yüzen adalarımızı korumak, gelecek nesillere aktarmak için iki aşamalı proje oluşturduk. Birinci aşamada adalarımızın jeolojik yapısını en iyi şekilde koruyarak, kıyıya vurmasını önleyecek ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktaracağız. İkinci aşama ise bölgenin turizmine ve ekonomisine katkı sağlamak maksadıyla birçok farklı alanda projeler geliştirmek" dedi. İHA

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Yüzen adalar karbondioksiti içinde tutuyor
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