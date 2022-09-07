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Giriş Tarihi: 7.9.2022 14:40 Son Güncelleme: 7.9.2022 15:05

Yüzen gemi, Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek

Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek olan Kıbrıs’ın ilk yüzen gemi müzesi TEAL, 9 Eylül Cuma günü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın katılımıyla düzenlenecek törenle, Girne Limanı’nda inşa edilen özel alana yanaştırılacak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yüzen gemi, Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek

Denizcilik Tarihi Müzesi'ne dönüşecek olan Kıbrıs'ın ilk yüzen gemi müzesi TEAL, 9 Eylül Cuma günü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın katılımıyla düzenlenecek törenle, Girne Limanı'nda inşa edilen özel alana yanaştırılacak. Akdeniz ve denizcilikle özdeşleşen Kıbrıs, Yakın Doğu Oluşumu'nun girişimiyle; denizcilik objeleri, gemi maketleri, denizcilik haritaları, resim ve fotoğraf gibi 5 binin üzerinde materyale ev sahipliği yapacak olan Denizcilik Tarihi Müzesi ile bu alandaki köklü tarihini dünya ile paylaşacak. Denizcilik Tarihi Müzesi, aynı zamanda Kıbrıs'ın ilk yüzen gemi müzesi olarak ziyaretçilerine görkemli bir deneyim sunacak.

TEAL'in müzeye dönüşmesi ile Kuzey Kıbrıs'ın en önemli deniz kapılarından Girne Limanı, Denizcilik Tarihi Müzesi'ne de ev sahipliği yapacak. Girne Limanı'nda Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmayla, Denizcilik Tarihi Müzesi TEAL'in ziyaretçilerini karşılayacağı özel alanın inşası tamamlandı. Ekiplerin, su altında sürdürdüğü zorlu bir çalışmayla tamamlanan ve 56 metre uzunluğa, 10 metre genişliğe ve 4 metre derinliğe sahip olan alanın düzenlemesinde 3 bin 500 metreküp beton kullanıldı.

Birleşik Krallık Donanması'nda mayın tarama gemisi olarak kullanılmak üzere 1955'te Liverpool tersanelerinde üretilen TEAL, İngiliz Donanması'nda uzun yıllar kullanıldıktan sonra Avustralya Donanması'na devredildi. Askeri gemi olarak burada da hizmet veren TEAL, emekli edildikten sonra da Tanzanya ve Karayiplerde yolcu taşımacılığı, balıkçılık ve su sporları turizmi gibi farklı alanlarda kullanıldı. 1994'te ise YDÜ Denizcilik Fakültesi'nde Eğitim ve Araştırma Gemisi olarak kullanılmak üzere KKTC'ye getirildi. Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde eğitim ve araştırma gemisi olarak da kullanılan gemi, denizcilik tarihine müze olarak hizmet verecek.

Denizcilik Tarihi Müzesi TEAL'i, kuruculuğunu yaptıkları müzelerin incisi olarak tanımlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "TEAL, Yakın Doğu Oluşumu'nun turizme, kültüre, köklerimize ve geleneklerimize gösterdiği bağlılığın ve hassasiyetin bir nişanesi olarak müze olarak hizmet vermeye devam edecek ve Girne Limanı'nı da bir kültür sanat limanına dönüştürecek" dedi.

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Yüzen gemi, Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek
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