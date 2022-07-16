Haberler Yaşam Haberleri 'Yüzen Saray' Bodrum’a geldi! Süper yatın değeri ise dudak uçuklatıyor...
Giriş Tarihi: 16.7.2022 22:35 Son Güncelleme: 16.7.2022 22:39

'Yüzen Saray' Bodrum’a geldi! Süper yatın değeri ise dudak uçuklatıyor...

Turizmin gözde merkezi Bodrum, mega yatları ağırlamaya devam ediyor. Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan ve değeri 150 milyon dolar olan süper yat Aviva Bodrum’a demirledi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
’Yüzen Saray’ Bodrum’a geldi! Süper yatın değeri ise dudak uçuklatıyor...

Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan 'Aviva', Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Ünlü İngiliz futbol kulübü Tottenham Hotspur'un sahibi olan İngiliz Joe Lewis'e ait olduğu belirtilen Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, Yalıkavak açıklarına demirledi. Süper yatın değerinin 150 milyon dolar olduğu bildirildi. 4 katlı olan yüzen sarayın 40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunuyor.

Yatın arka ve yan kısmında 2 sürat botunun hazır bekletildiği, personelin ise yatta hazırlık ve temizlik yaptığı görüldü.

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'Yüzen Saray' Bodrum’a geldi! Süper yatın değeri ise dudak uçuklatıyor...
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