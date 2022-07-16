’Yüzen Saray’ Bodrum’a geldi! Süper yatın değeri ise dudak uçuklatıyor...

Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan 'Aviva', Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Ünlü İngiliz futbol kulübü Tottenham Hotspur'un sahibi olan İngiliz Joe Lewis'e ait olduğu belirtilen Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, Yalıkavak açıklarına demirledi. Süper yatın değerinin 150 milyon dolar olduğu bildirildi. 4 katlı olan yüzen sarayın 40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunuyor.

Yatın arka ve yan kısmında 2 sürat botunun hazır bekletildiği, personelin ise yatta hazırlık ve temizlik yaptığı görüldü.