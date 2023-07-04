Yüzerken kalp krizi geçirip boğuldu

Yenişehir ilçesinde yaşayan ve gezmek için İznik'e gelen bankadan emekli 60 yaşındaki Feyzullah Sığınan, sıcak havada serinlemek için İznik sahil yolu Akbulut inşaat karşısında göle girdi. Bir süre sonra gölde yüzdüğü sırada kalp krizi geçiren Sığınan, suda hareketsiz kaldı. Durumu fark eden eşi, hemen 112'yi aradı. Eşi Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu 112'ye hareketsiz haldeki adamı gölden çıkardı. Hemen hastaneye kaldırılan talihsiz adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.