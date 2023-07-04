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Giriş Tarihi: 4.7.2023 21:18 Son Güncelleme: 4.7.2023 21:23

Yüzerken kalp krizi geçirip boğuldu

Bursa'da serinlemek için İznik gölüne giren banka emeklisi Feyzullah Sığınan, yüzdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Talihsiz adam boğularak hayatını kaybetti.

Remzi YILMAZ
Yüzerken kalp krizi geçirip boğuldu

Yenişehir ilçesinde yaşayan ve gezmek için İznik'e gelen bankadan emekli 60 yaşındaki Feyzullah Sığınan, sıcak havada serinlemek için İznik sahil yolu Akbulut inşaat karşısında göle girdi. Bir süre sonra gölde yüzdüğü sırada kalp krizi geçiren Sığınan, suda hareketsiz kaldı. Durumu fark eden eşi, hemen 112'yi aradı. Eşi Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu 112'ye hareketsiz haldeki adamı gölden çıkardı. Hemen hastaneye kaldırılan talihsiz adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yüzerken kalp krizi geçirip boğuldu
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