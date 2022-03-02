Yüzlerce Çanakkaleli aileyi TOKİ heyecanı sardı

Çanakkale Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2014 yılında start verdiği İsmet Paşa Mahallesi'ndeki depreme dayanıksız 860 konutun yenilenme projesinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen bir türlü sonuç alınamaması TOKİ'yi harekete geçirdi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Cevatpaşa Mahallesi'nde hayata geçireceği 509 konut ve 25 dükkan projesi için çalışmalara başladı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Millietvekili Bülent Turan, uygun fiyatlı konutların yer alacağı Çanakkale Cevatpaşa TOKİ Projesi ihalesinin 24 Mart'ta yapılacağının müjdesini verdi. Turan "Anadolu'da çok sayıda ilin yaptığı kentsel dönüşümü merkez ilçe belediyesinin halen yapmamasının ileride şehrimize büyük bedeller ödetmesinden endişe duyuyorum. İnşallah ülkemizin dört bir yanında konutlar üreten TOKİ'miz Çanakkale'de de konut sahibi olmak isteyen ailemizin yüzünü güldürecek " dedi.

Yatay mimarisi ile birlikte mahalle ve komşuluk kültürünün bu projelerde yaşatılmaya gayret edildiğini belirten Turan; "Bildiğiniz üzere TOKİ tarafından ülkemizin dört bir yanında hayata geçirilen projelerle vatandaşlarımız uygun fiyat ve şartlarda ev sahibi olabiliyor. Modern yapısının yanında, komşuluk kültürümüzün yaşatılması anlamında oldukça kıymetli projeler. Bizzat Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte hemşerilerimiz için takip ettiğimiz, önem verdiğimiz bu projenin artık ihale tarihi kesinleşti. Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Cevatpaşa Mahallesi 509 adet konut ve 25 adet dükkan inşaatı ile altyapı çevre düzenleme işi olarak 24 Mart tarihinde ihaleye çıkacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.