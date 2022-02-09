Yüzlerce çocuğun ahını alan hırsız polisten kaçamadı

Hırsızın bisikletleri götürdüğü depoların yerini tespit eden polis, 4 depo ve bir işyerine eş zamanlı baskın yaptı. Depolarda yapılan aramalarda yüzlerce çalıntı bisiklet ile elektronik aletler ele geçirildi. Çalıntı bisikletlerin taşınması için depolara belediye ekipleri çağrıldı.