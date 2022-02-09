Yüzlerce çocuğun ahını alan hırsız polisten kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, artan bisiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamera takiplerinde bisikletlerin çoğunluğunun aynı hırsız tarafından çalındığını belirleyen polis, teknik ve fiziki takip yaptı.
Hırsızın bisikletleri götürdüğü depoların yerini tespit eden polis, 4 depo ve bir işyerine eş zamanlı baskın yaptı. Depolarda yapılan aramalarda yüzlerce çalıntı bisiklet ile elektronik aletler ele geçirildi. Çalıntı bisikletlerin taşınması için depolara belediye ekipleri çağrıldı.
Ekipler 20 kamyonet dolusu bisikleti sahiplerine teslim edilmek üzere emniyet müdürlüğü bahçesine taşırken, azılı hırsız ise gözaltına alındı.