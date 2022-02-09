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Giriş Tarihi: 9.2.2022 10:05 Son Güncelleme: 9.2.2022 10:18

Yüzlerce çocuğun ahını alan hırsız polisten kaçamadı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yüzlerce çocuğun ahını alan hırsız polisten kaçamadı

Kayseri'de yüzlerce bisikleti çalarak kendisine ait depolara dolduran hırsız, polis operasyonuyla yakalandı. 4 depo ve bir işyerinde yapılan aramalarda yüzlerce bisiklet ev aletleri 20 kamyonet ile emniyete taşındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, artan bisiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamera takiplerinde bisikletlerin çoğunluğunun aynı hırsız tarafından çalındığını belirleyen polis, teknik ve fiziki takip yaptı.

Hırsızın bisikletleri götürdüğü depoların yerini tespit eden polis, 4 depo ve bir işyerine eş zamanlı baskın yaptı. Depolarda yapılan aramalarda yüzlerce çalıntı bisiklet ile elektronik aletler ele geçirildi. Çalıntı bisikletlerin taşınması için depolara belediye ekipleri çağrıldı.

Ekipler 20 kamyonet dolusu bisikleti sahiplerine teslim edilmek üzere emniyet müdürlüğü bahçesine taşırken, azılı hırsız ise gözaltına alındı.

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Yüzlerce çocuğun ahını alan hırsız polisten kaçamadı
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