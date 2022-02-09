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Giriş Tarihi: 10.2.2022

Yüzlerce çocuğun ahını aldı polisten kaçamadı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yüzlerce çocuğun ahını aldı polisten kaçamadı
Kayseri'de, yüzlerce bisikleti çalarak kendisine ait depolara dolduran hırsız, polis operasyonuyla yakalandı. 4 depo ve bir işyerinde yapılan aramalarda yüzlerce bisiklet ve elektronik aletler 20 kamyonet ile emniyete taşındı. Kentte, artan bisiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera takiplerinde bisikletlerin çoğunluğunun aynı hırsız tarafından çalındığını belirleyen polis, teknik ve fiziki takip yaptı. Hırsızın bisikletleri götürdüğü depoların yerini tespit eden polis, 4 depo ve bir işyerine eş zamanlı baskın yaptı. Depolarda yapılan aramalarda yüzlerce çalıntı bisiklet ile elektronik aletler ele geçirildi. Ekipler 20 kamyonet dolusu bisikleti sahiplerine teslim edilmek üzere emniyet müdürlüğü bahçesine taşırken, azılı hırsız ise gözaltına alındı.

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Yüzlerce çocuğun ahını aldı polisten kaçamadı
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